يسبب الهلوسة.. أخطر ضبطيات الكبتاجون في الموانئ والبضائع بالملايين

يعد مخدر الكبتاجون هو النوع الأكثر تهريبا من أصناف المخدرات عبر الموانئ المصرية ولكن خلال السنوات الماضية، أحبطت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع رجال الجمارك محاولات تهريب عديدة لهذا المخدر بداخل شحنات الأخشاب وألواح الأبلاكاش والذرة.

الكبتاجون هو أحد أنواع المواد المخدرة التي ذاع صيتها مؤخرا بين الشباب، حيث يعد أحد العقاقير المستخدمة في الأساس في علاج الصداع النصفي والصرع ومرضى القلب والاكتئاب.

الأعراض الجانبية:

- اليقظة لفترة طويلة

- التقليل من تناول الطعام والأرق

- هلوسة سمعية وبصرية

- اكتئاب وتغيرات في المزاج

- التعرق الشديد و شحوب في لون الوجه

- إرهاق و ألم في العضلات

- ألم في الصدر و القلب وزيادة ضربات القلب

- العصبية و الانفعال

- فقدان شهية و عدم الرغبة في تناول الطعام

- ظهور هالات سوداء تحت العين- اتساع حدقة العين و احمرارها

نستعرض في التقرير التالي أبرز وقائع تهريب الكبتاجون خلال السنوات الأخيرة، التي جرى ضبطها عبر الموانئ:-

15 نوفمبر 2020:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألف و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

23 يونيو 2019:

تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة عصام المليجي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة محمد شاهين، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها.

البداية كانت بورود معلومات من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط والإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون، بإدخال أصناف ممنوعه ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 4190600193 بعدد حاويتين 40 قدم رقمي HLBU1609676 و TCLU8946287 والواردتين من سوريا والصنف طبقا للمسندات خيوط غزل سوري.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وثروت الدعدع مدير مناطق الفحص وهيثم الأطروش رئيس قسم المكافحة، ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات.

وبكشف الحاويتين تبين وجود 19 مليونا و775 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل أكياس ملفوفة على بعض الكونات ومكسية بالخيوط، وبكل كيس 1000 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة.

وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 680 مليونا و149 ألف و260 جنيه، حيث قرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

12 ديسمبر 2018:

تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، برئاسة عماد الدنون مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية "عمليات" من ضبط كمية كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها.

وبناء على إخبارية سرية مشتركة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي بدمياط "عمليات"، برئاسة طارق وهدان، والإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون، ومكافحة المخدرات، بمحاولة شركة "ج. ت"، إدخال أصناف ممنوعة ضمن مشمول الحاوية رقم 3646345 TCNU واردة من لبنان بيان جمركي رقم 477 لسنة 2018 إعفاءات والصنف الوارد طبقا للمستندات أرفف وأعمدة.

جرى تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول مكونة من علي عبد الحميد سلامة مدير إدارة الحركة، وثروت الدعدع مدير مناطق الفحص، والعربي عبدالجواد مدير الإدارة، وأمجد طمان وهيثم الأطروش رئيسي قسم المكافحة، وأسامة الجميعي رئيس قسم الأمن الجمركي، وعلي مجدي ومحمود أبو مسلم حركة الحاويات وشريف العتباني، ومحمد العوضي مأموري تعريفة ومحمد الشربيني وياسر البنا مديري تعريفة.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ما يزيد عن 5 ملايين قرص "كبتاجون" مخدر مخبأة داخل القوائم والأعمدة المعدنية بطريقة يصعب كشفها.

وقرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.