فيديو.. رئيس "الشرب والصرف الصحي" يتابع سحب تجمعات مياه النوة بالإسكندرية

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال سحب تجمعات المياه بشوارع: جمال عبدالناصر، ملك حفني، مصطفى كامل، والكورنيش، وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.

رافق رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب خلال جولته، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

طوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة، اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التي تشهد سقوط أمطار، بمحافظات (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، القاهرة، والجيزة).

انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة

وأعلنت الشركة القابضة، انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري، للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها محافظتي القاهرة والجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين، ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار للتعامل الفوري معها، وتمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جاهزية البدالات والمعدات بطريق الكورنيش، وعدد من المناطق الأخرى.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مراجعة أماكن تمركزات المعدات، والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وناشدت الشركة القابضة في بيان عنها، المواطنين، باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيئ، على النحو التالي:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من غد الأربعاء، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.