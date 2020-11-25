بث مباشر.. البابا يترأس أول قداسات صوم الميلاد بالكاتدرائية ويرقي كهنة

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويتخلل القداس الذي يتزامن مع بدء "صوم الميلاد" في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترقية البابا تواضروس لعدد من الكهنة بالكنيسة.

وكان البابا تواضروس الثاني، ألقى مساء أمس، محاضرة في مادة "العهد الجديد" على طلبة الكلية الإكليريكية بالبحيرة - فرع كينج مريوط، كما التقى مع الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا إيساك، الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

يُذكر أنَّ الأقباط الأرثوذكس بدأوا اليوم صوم الميلاد المجيد الذي ينتهي بالاحتفال بعيد ميلاد المسيح في 7 يناير 2021.

ويستمر صوم الميلاد بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لهذا العام لمدة 43 يومًا، وهو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تماما عن أكل اللحوم ويسمح فيه بأكل السمك- كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة- كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة وأيضًا البرمون وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.

وتعود مدة الصوم -43 يومًا- بحسب الاعتقاد المسيحي، إلى الأربعين يومًا التي صامها موسى النبي كي يتسلم الشريعة، أما الثلاثة أيام الأخرى فقد أضيفت إلى مدة الصوم في عهد البابا أبرام البطريرك الـ62 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث يصوم المسيحيون تذكارًا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط حينها لنقل جبل المقطم.

ويتخلل صوم الميلاد، شهر كيهك القبطي والمعروف بـ"الشهر المريمي" لما فيه من تكريم للسيدة العذراء، وهو مشهور بصلواته وطقوسه وألحانه وتسابيحه التي يطلق عليها "سبعة وأربعة" وذلك إشارة إلى "سبع ثيؤطوكيات"- وهي مدائح وتطويبات خاصة بالسيدة العذراء مريم، و"أربعة هوسات" خاصة بتسبحة نصف الليل (والهوس كلمة قبطية معناها تسبحة).