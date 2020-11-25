عاجل.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عددًا من مستجدات الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، ومنها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتصالح في مخالفات البناء، وغيرها من الملفات.

وسنوافيكم بالتفاصيل عقب انتهاء الاجتماع.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث عدد من المقترحات، لسد الفجوة في فصول الحضانات.

وأمس، استجابت رئاسة مجلس الوزراء لشكوى عزيزة محمد مجدي، المصابة بداء الفيل، البالغ وزنها 300 كيلو، نظرًا لإصابتها بالعديد من الأمراض التي تسببت في إصابتها بشلل كامل وعدم الحركة.

من ناحية أخرى، نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة القرار المنسوب للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وإعطاء العاملين بالدولة إجازة، وتعليق إقامة جميع الفاعليات، وفي منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال مستشار رئيس الوزراء إنَّ "هذا المنشور مفبرك ومزور".

فيما قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم المجلس الوزراء، إنَّه سيكون متاحا العودة مرة أخرى لمزاولة أنشطة البناء مع بداية شهر ديسمبر المقبل مع ظهور الاشتراطات الجديدة في البناء ولن يتم مد حظر البناء مرة أخرى، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أنَّ البناء لن يكون متاحا من يوم 25 نوفمبر يوم انتهاء حظر البناء، لافتًا إلى الفترة الانتقالية كانت طوال الـ6 شهور الماضية لترتيب أوضاع البناء في الدولة ولا تخص المواطن.