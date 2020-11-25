احتجاز 51 ألفا من قوات تيجراي وإثيوبيا تطالب بعدم التدخل في شؤونها

أعلن سلطات جبهة تيجراي، أن أكثر من 51 ألفًا من التيجراي محتجزون في معسكرات وعلى الأمم المتحدة التدخل، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

ودعت إثيوبيا المجتمع الدولي للالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، قائلة " قادرون على حل أزمة تيجراي دون تدخلات دولية".

وقالت إثيوبيا، إن تيجراي ارتكبت هجمات عنيفة ومولت عناصر لاستهداف أقليات عرقية، ولدينا الحق في الدفاع عن سيادتنا واستعادة القانون ومحاسبة المتورطين

وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيجراي الانفصالية الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت قرابة ساعة وثلث، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس- طالبًا عدم نشر اسمه - إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتًا حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي، وإصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

من جهته، قال دبلوماسي أوروبي- مشترطًا بدوره عدم الكشف عن هويته - إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين".

وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنّه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيجراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، ستيفان دوجاريك، أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم هذه المقاربة.