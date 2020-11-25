بعد التصالح.. النيابة تحفظ تحقيقات مشاجرة مصارعي المركز الأوليمبي

قررت نيابة البساتين حفظ التحقيقات في مشاجرة المركز الأوليمبي بالمعادى بين لاعبي المصارعة والمدربين على إثر خلافات بينهم، مما أدى إلى وقوع إصابات في الطرفين، وذلك بعد تصالح الطرفين وإخلاء سبيلهما من سرايا النيابة.

وأفادت التحقيقات أن اللاعبة "س. ع. ح" بطلة مصر أثناء تواجدها بالمركز بصحبة مدربها "م. ط" نشبت بينها وبين مدرب المنتخب، ويدعى"م. ف"، مشادة، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، وتدخل نجل الثالث في المشاجرة وهو لاعب مصارعة أيضا، فقاما بالاعتداء على الأولى والثاني، مما أدى إلى حدوث إصابات وجروح.

وقام مسئولو النادى باستدعاء النجدة التي حضرت واصطحبت جميع أطراف المشاجرة إلى قسم شرطة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وقالت اللاعبة أنها بصدد خوض بطولة عالمية في صربيا خلال شهر، وتقوم بالتدريب داخل المركز الأوليمبي بالمعادى بصحبة مدربها، وفوجئت يوم الواقعة بالمدرب الآخر قادمًا يعتدي عليها ومدربها بالسب والضرب دون معرفة سبب لذلك، ونشبت بينهم المشاجرة، واستدعى على إثرها مسئولو النادي شرطة النجدة للقبض على طرفي المشاجرة.