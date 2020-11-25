بيان عاجل بالنواب لإنشاء كوبري يربط مدينتي زويل والملك عبدالله بالسويس

قدم النائب عبدالحميد كمال مذكرة إلى رئيس مجلس النواب من أجل إلقاء بيان عاجل وتقديم سؤال إلى وزير التنمية المحلية في آخر جلسات مجلس النواب يوم 15 ديسمبر القادم، لإنشاء كوبري لسكان مدينة زويل بالسويس حماية للمواطنين.

وأضاف النائب، أنه استناداً إلى المواد 129 من الدستور، والمادتي و200 و197 من اللائحة الداخلية للمجلس، برجاء عرض البيان العاجل إلى وزير الإدارة المحلية حول إنشاء كوبري على مخر السيول بين مدينتي زويل والملك عبد الله انقاذاً للمواطنين.

تابع: "تلقينا شكاوى واستغاثات من سكان مدينتي أحمد زويل والملك عبد الله الجديدة بحي عتاقة بالسويس يستغيثون فيها سكان مدينة أحمد زويل من عدم وجود مدارس أو مساجد أو خدمات صحية، مما يضطر ذهاب أبناء المدينة إلى مدينة الملك عبدالله، عبر المرور داخل مخرات السيول الرئيسية بالمحافظة، ما يعرضهم للمشاكل والمخاطر وهو ما حدث في الشتاء الماضي بسبب السيول والأمطار.

وأكد أهمية إنشاء كوبري صغير لتسهيل ذهابهم وعودتهم وأبنائهم الطلاب في أمان بين المدينتين.