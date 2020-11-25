صيادو البرلس يخرجون لكسب الرزق رغم الطقس السيئ: خليها على الله

تستمر حركة الصيد ببوغاز وبحيرة البرلس رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار متوسطة بأنحاء متفرقة في محافظة كفر الشيخ، ولم تتأثر حركة الصيد بسقوط أمطار لعدم وجود رياح، وخرج الصيادون في رحلات صيد عقب التزود بوقود من ميناء الصيد بالبرلس.

وأكد العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد بالبرلس في كفر الشيخ، أن عددا من المراكب تزود بالوقود وخرج في رحلات صيد رغم عدم استقرار الطقس، مع اتباع إرشادات السلامة.

وتعرضت بعض مناطق محافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار متوسطة لغزيرة ببعض الأماكن قبل قليل، ما دفع المحافظة لاستمرار اعلان حالة الطوارئ وطالبت إدارة المرور السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

ووجّه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجها بالتدخل السريع وكسح مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع، كما شدد محافظ الإقليم، على المتابعة المباشرة من قبل رؤساء المراكز والمدن.

كما وجه رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لسرعة وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة في الشوارع الرئيسية. و اصدر المحافظ امس قرارا امس بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، اليوم الأربعاء بسبب موجة من الطقس السيء ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى إخطار جميع رؤساء المراكز وكذلك القرى، عبر الجهاز اللاسلكي بالمحافظة في إشارة عاجلة القرار مع ضرورة الاستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوى تمهيدًا للطقس السيئ المتوقع.