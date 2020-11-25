صور.. سحب تجمعات مياه الأمطار بكورنيش الإسكندرية

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّه جرى الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار بمناطق كورنيش البحر ومحمد نجيب وملك حفني ومنطقة غرب القباري والورديان والماكس والعجمي والهانوفيل والبطاش بالإسكندرية، موضحا أنّه كان يوجد بعض تجمعات للمياه بمنطقة شريط الساحل حتى الحمام، وجرى التعامل معها، فضلا عن تجمعات بمنطقة البرج.

6 سيارات و4 طلمبات لسحب المياه

وأضاف رسلان، خلال تفقده بصحبة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائبه الدكتور أحمد معوض، ورئيسي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، أعمال سحب المياه بمنطقة 25 تقاطع المستشارين، أنّه جرى الدفع بأكثر من 6 سيارات و4 طلمبات لسحب المياه من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالشرقية ومدن القناة والجيزة والصرف الصحي، موضحا أنّ الموجة الأولى بدأت شدتها في الساعة 3 فجرا، واستمرت لأكثر من 3 ساعات متصلة، فضلا عن المرور على معظم المحاور الرئيسية وسحب المياه منها.

متابعة تطورات موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات

ولفت إلى متابعة تطورات موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والجهات التنفيذية، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة

وأعلنت الشركة القابضة انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم، بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري، للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها محافظتي القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين، ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الأمطار للتعامل الفوري معها، وتمركز المعدات في المناطق الحيوية.

وناشدت الشركة القابضة في بيان عنها، المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيء على النحو التالي:

- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من اليوم، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.