حملة من طلاب صيدلة للتوعية بالتبرع بالدم: هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي

قال السيد حسام الشرقاوي، مسئول الصحة العامة بالاتحاد المصري لطلاب صيدلة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات EPSF-MTI، إن الاتحاد حاليا يقوم بحملات توعية بأهمية التبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم الإقليمي، بهدف تحقيق رؤية الاتحاد لجعل مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم بحلول عام 2030.

وأضاف الشرقاوي، أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التبرع والمساهمة في توفير جزء من احتياجات بنك الدم وتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وجعلها عادة عند كل فرد من أفراد بحيث تهدف هذه الحملة إلى الوصول إلى أكبر شبكة من المتبرعين وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم وتوعيتهم ضد مرض الأنيميا وإعطائهم الإرشادات اللازمة وطريقة المحافظة على أنفسهم و الوقاية من الأنيميا، توعيتهم أكثر بفيروس كورونا المستجد نظرا للظروف الحالية.

وأوضح أن الاتحاد المصري لطلاب صيدلة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في أول يوم للحملة قامت بتوعية الطلاب وأساتذة الجامعة بأهمية التبرع بالدم، وفي ثاني أيام الحملة قام الاتحاد بالنزول إلى مدرسة لتوعية الأطفال بمختلف الأعمار عن أهمية التبرع ليقوم هؤلاء الأطفال بدورهم بتوعية ذويهم عن أهمية التبرع وما الفائدة المرجوة منه، كما قام الاتحاد في نفس اليوم بالنزول إلى قرية الحرانية بالجيزة لمساعدة الناس في فهم التبرع بالدم و أهميته للمجتمع وأهميته لهم وكل ذلك بهدف تحقيق رؤية الاتحاد في خلق مجتمع صحي متكامل.

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة أكبر كيان طلابي يضم طلاب الصيدلة في 37 كلية صيدلة على مستوى مصر، بل إن الاتحاد نجح في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2013 وذلك بتحقيق أكبر عدد من قياسات السكر لأكثر من 8600 شخص في يوم واحد.

ويعد الاتحاد المصري جزء من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة الذي يضم أكثر من 85 دولة.