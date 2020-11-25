10 أدعية قالها النبي لحظة سقوط المطر

تشهد محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ، وهطول أمطار شديدة على بعض المحافظات، وبينها محافظة الإسكندرية.

ودعا النبي صلي الله عليه وسلم، بالعديد من الأدعية خلال سقوط المطر ونزول الرعد والبرق، ومن أبرز ما دعا به الحبيب المصطفى:

1. كان رسول الله إذا أمطر قال: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر" رواه البخاري.

2. كان رسول الله إذا أمطر قال: "اللهم اجعله صيبا نافعا" رواه النسائي.

3. كان النبي إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول: "اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به" رواه بن ماجه.

4. عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، وانقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله، فمطروا من جمعة إلى جمعة؛ فجاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي. فقال رسول الله: "اللهم على رءوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر"، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. رواه البخاري.

5. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت في وجه رسول الله هيجا حتى يرى غيما، فإذا أمطر ذلك الغيم؛ ذهب ذلك الهيج" رواه أحمد.

6. عن أنس قال: كان النبي يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، واحمرت الشجر، وهلكت البهائم، فادع الله يسقينا. فقال: "اللهم اسقنا" مرتين، وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها، عنا فتبسم النبي ثم قال: "اللهم حوالينا ولا علينا"، فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. رواه البخاري.

7. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: "ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال"، ثم قال: "إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم". رواه مسلم

8. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله مطر؛ فحسر رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: "لأنه حديث عهد بربه تعالى". رواه مسلم.

9. أمر النبي بقراءة قل هو الله أحد، والمعوذتين في المطر والظلمة، فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله ليصلى لنا فأدركناه فقال: "أصليتم". فلم أقل شيئا فقال: "قل"، فلم أقل شيئا ثم قال: "قل"، فلم أقل شيئا ثم قال: "قل"، فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: "قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسى وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء"، رواه أبي داود.

10. دعا رسول الله لمضر فقال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا غدقا غير رائث نافعا غير ضار" فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا. رواه أحمد.