عاجل.. الصحة: القاهرة والإسكندرية تتصدران زيادات كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن 7 محافظات تشهد زيادات كبيرة ومتوسطة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة على الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدلات الإصابات على مستوى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة، أنّ المحافظات التي تشهد زيادة مرتفعة في أعداد الإصابة بكورونا، على رأسها محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والأقصر، لافتة إلى أنّ المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات مثل المنوفية، سوهاج، وأسوان.

ولفتت زايد إلى أنّ المحافظات التي تشهد انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، هي جنوب سيناء، المنيا، السويس، والإسماعيلية.