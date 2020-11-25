وكالة أنباء إثيوبية: مصرع أكثر من 10 آلاف جندي من إقليم تيجراي

أكدت وكالة أنباء في منطقة أمهرة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 آلاف جندي من إقليم تيجراي، قُتلوا خلال الصراع الذي استمر ثلاثة أسابيع في الشمال الجبلي بإثيوبيا.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أنه لم يتسن التحقق من تقرير وكالة "أما"، التي "تديرها الحكومة الإقليمية في أمهرة، حيث تدعم السلطات القوات الفيدرالية لرئيس الوزراء أبي أحمد"، ولم يكن هناك أي رد فوري من جبهة تحرير شعب تيجراي، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

كما لفتت الوكالة إلى أن اتصالات الهاتف والإنترنت مع تيجراي معطلة، والوصول إلى المنطقة يخضع لرقابة صارمة، ما يعني أنه من الصعب التحقق من تصريحات جميع الأطراف.