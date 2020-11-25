رئيس "مياه سوهاج": وصلات مياه الشرب والصرف الصحي الخلسة بلغت 7582 ألفا

طالب اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المواطنين بضرورة وقف التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة بعد أن رصدت الشركة 7582 ألف وصلة خلسة خلال العام 2019/2020، حيث بلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط المياه 7176 وصلة، وبلغ عدد الوصلات الخلسة على خطوط الصرف الصحي 406 وصلات.

تحرير محاضر ضد المخالفين

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تحرير محاضر ضد المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحين تقنين أوضاعهم.

يأتى ذلك في إطار الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 18 أغسطس 2020، التى تنص على أنه يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة، لما فى ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالمصلحة العامة وخرق النظام وخيانة الأمانة ومخالفة ولي الأمر الذى أمر الشرع بطاعته.