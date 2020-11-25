رسالة ابنة أسمهان لـ"صفوت الشريف" بسبب "أم كلثوم": رجاء حذف شخصية أمي

تعد الفنانة أسمهان من الأصوات الذهبية والمميزة التي ظهرت في الوطن العربي، وبالرغم من مشوارها الفني والإنساني القصير إلا أنها استطاعت في سنوات قليلة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في مجال الغناء وتتربع على عرش الأغنية العربية.

وُلدت أسمهان في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر عام 1912 لعائلة كبيرة حيث كان والدها أحد زعماء جبل الدوز في سوريا، وبعد وفاة والدها هربت أسمهان بصحبة عائلتها إلى القاهرة من الفرنسيين الذين كانوا يرغبون في اعتقالها هي وعائلتها لنضال والدها ضدهم.

وعاشت "أسمهان" حياة صعبة في بدايتها حتى حققت نجاحًا كبيرًا إلا أنها لم تسلم من الشقاء في حياتها، وقد تزوجت من الأمير حسن الأطرش وأنجبت ابنتها الوحيدة كاميليا وانتقلت للعيش في سوريا، ثم انفصلت عنه وعادت للقاهرة مرة أخرى، وبعد ذلك تزوجت من المخرج أحمد بدرخان وسرعان ما انفصلا أيضًا.

وفي عام 1944 فارقت أسمهان الحياة حينما سقطت هي وصديقتها بالسيارة في ترعة الساحل برأس البر، ولقيت هي وصديقتها مصرعهما بعد أن تمكن السائق من النجاة.

وظلت حياة أسمهان بالرغم من سنواتها القليلة محاطة بالغموض والأسرار وحتى بعد وفاتها، ودائمًا ما كان الفنانون والصحفيون يخرجون للكشف عن جانب آخر من حياة أسمهان لم يعرفه جمهورها، ودومًا ما كانت ابنتها "كاميليا" بعيدة عن عالم الفن والإعلام بشكل عام حتى تسعينيات القرن الماضي.

وفي عام 1999 عُرض مسلسل "أم كلثوم"، الذي سرد قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم منذ نشأتها حتى نجاحها وتربعها على عرش الأغنية العربية للمؤلف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج إنعام محمد علي وجسدت بطولة المسلسل الفنانة "صابرين" بتجسيدها لشخصية أم كلثوم.

وحينما كان يعمل الكاتب محفوظ عبدالرحمن عام 1998 على كتابة المسلسل، فوجئ بطلب من صفوت الشريف وزير الإعلام السابق بحذف شخصية الفنانة أسمهان بشكل نهائي من أحداث المسلسل، وذلك بعد تلقيه العديد من الرسائل من كاميليا ابنة الفنانة أسمهان، والتي طالبت فيها بحذف شخصية والدتها من المسلسل وعدم الاقتراب منها خلال الأحداث من قريب أو بعيد.

وفي حينها، أكد المؤلف محفوظ عبدالرحمن أنه كان سيتناول شخصية أسمهان خلال أحداث المسلسل بشكل فني بحت بعيدًا عن أي موقف شخصي في حياتها، مؤكدًا أن كل ما يهمه في حياة "أسمهان" هو فنها ونجوميتها فقط، وأنه كان يتمنى أن يطرح ذلك خلال أحداث المسلسل.