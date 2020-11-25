أحد أقارب "فتاة المعادي" بعد إحالة المتهمين للمفتي: "حقها ماراحش"

قرار أثلج صدور أسرة ابيضت أعينها من الدمع حزنًا على فقيدتهم التي راحت ضحية لسحلها بواسطة اثنين مستقلين "ميكروباص" محاولين سرقة حقيبتها في حي المعادي منتصف أكتوبر الماضي، الحكم اتضحت آثاره جليًا في صوت المهندس إسلام فرغلي، ابن خالة الضحية مريم محمد الشهيرة بـ"فتاة المعادي"، الذي أكّد أن "حق مريم ماراحش" في أول تعليق لأسرتها على قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق كل من المتهمين الأول والثاني إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة الأربعاء 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

"فرغلي": ماتوقعتش الحكم يصدر بالسرعة دي

"الحمد لله.. كده حق مريم ماراحش"، كلمات مقتضبة عبّر بها المهندس "إسلام" عن فرحته بقرار النيابة بشأن المتهمين في القضية الشهيرة، بعد علمه بالخبر من خلال "الوطن": "ماكنتش أعرف الخبر غير دلوقتي، والحمد لله إن حق مريم ماراحش"، معبرًا عن تقديره الشديد لسرعة تحرك الجهات المعنية بالتحقيقات، "ماتوقعتش الحكم يصدر بالسرعة دي".

وأشار ابن خالة فتاة المعادي إلى حالة الحزن التي لا تزال تخيم على منزل الضحية، حيث لا يزال والداها وإخوتها في حالة حزن على رحيلها، "أسرتها لسة حزينة عليها أكيد، بس لما هيعرفوا القرار هيحسوا إن حق بنتهم ماراحش"، بحسب تعبيره.

صدَر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية كل من المستشار مجدي عبدالحميد، والمستشار أشرف عبدالوهاب.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.

وأوضحت التحقيقات، أنَّهما كانا قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكّنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.