أكاديمية الأزهر تحتفل بدفعة إعداد الداعية المعاصر لأئمة نيجيريا‎‎

احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الأربعاء، بتخريج الدفعة الثانية في دورة "إعداد الداعية المعاصر" ‏بمقر الأكاديمية، والتي استمرت لمدة شهرين، بمشاركة (36) إمامًا من دولة نيجيريا‎، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، إنّ الأزهر يحرص على سلامة الأئمة والوعاظ الوافدين، ‏في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّ الأكاديمية اعتمدت آلية "التدريب والتعلم عن بعد" في ‏الدورات الحالية والمقبلة، من خلال إنشاء عدد من الفصول والمجموعات الافتراضية، وعقد عدد ‏من الورش التدريبية الافتراضية، من خلال الجمع بين نوعي التدريب عن بعد بنوعيه المتزامن وغير ‏المتزامن‎.‎

وأوضح الدكتور الصغير، أنّ الدورات تأتي في ظل توجيهات الإمام الأكبر، بأهمية رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين، ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والعلمية المعاصرة، من خلال العديد من البرامج التدريبية ‏التي درسوها داخل الأكاديمية.

ولفت إلى أنّ الدورة اشتملت على عدد من القضايا المتنوعة، ‏بين (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية، وسلوكية)، والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للحديث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، وتدريبهم على التواصل الفعال، لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات‎. ‎

من جهتهم، أعرب ممثلون عن أئمة نيجيريا، عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر، ‏وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أنّ الأكاديمية تبذل جهودا ‏كبيرة لخدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنّهم ‏سيعملون بكل جهدهم لتطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.‏