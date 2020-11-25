شركة المياه: 22 سيارة كسح لرفع آثار الأمطار في الإسكندرية

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة ديها 25 فرعا على مستوى الجمهورية، ويجري الاستعانة بمعدات الشركة، حيث يوجد 22 سيارة كسح في الإسكندرية، لرفع مياه الأمطار بشكل سريع.

وأوضح أن الشركة تستعد لمواجهة موجة الطقس السيئ قبل حدوثها، وتكون الاستعداد في كل محافظة طبقا لحالة الطقس بها، موضحا أن محافظة الإسكندرية، كان لها نصيب الأسد في الحالة التي تشهدها البلاد من حالة عدم الاستقرار.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى سحب تجمعات المياه التي نتجت عن الأمطار بمحافظة الإسكندرية، في وقت قصير جدا، وجميع المحاور الرئيسية والأنفاق تعمل، مشيرا إلى وجود مشكلة بمحور مصطفى كامل، وجرى حلها في زمن قصير جدا، بالرغم من كثافة هطول الأمطار التي حدثت.

وأوضح رسلان، أن شارع 25 بالإسكندرية، به كثافات مرتفعة من السكان والأبراج غير المرخصة، مما يتسبب بمشكلة كبيرة جدا وتراكم المياه، موضحا أن الشركة القابضة، بها غرفة عمليات مركزية وغرفة عمليات لأفرع الشركة بكل محافظة.

واستكمل بأن غرفة العمليات تنسق مع المحافظين والجهات المركزية مثل وزارة الري والداخلية وغيرها من الجهات، لافتا إلى أن وزارة الداخلية، تتولى مهام عمل التحويلات المرورية في حال وجود اختناقات.