وزير التخطيط: فوزي كأفضل وزيرة عربية مفاجأة.. وتقدير للقيادة السياسية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فوزها بجائزة أفضل وزيرة في العالم العربي، كان مفاجأة بالنسبة لها، وهو تقدير للمجهود الحكومي الذي تلعبه القيادة السياسية الحالية، كما أنه تقدير للمرأة المصرية والحكومة المصرية، وما تقوم به من إنجازات قوية ومتشعبة في مختلف المجالات.

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر مشتركة مع دولة الإمارات في جائزة مصر للتميز الحكومي، حيث أنها لا تعلم بأنها كانت لتفوز في المسابقة، وهناك ما يقرب من 5 الآف شخصية تم تقديم أوراقها للمسابقة.

وأوضحت أنه كان من المفترض إجراء حفل رسمي للفائزين بتلك الجوائز في الإمارات العربية المتحدة، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا، سيتم عقد الحفل الرسمي للفائزين عبر الواقع الافتراضي "الإنترنت"، كما أن هناك معايير دولية وحيادية، يتم خلالها اختيار الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربية: "بشكر دولة الإمارات على هذا التقدير".

وأكدت أن المسابقة التابعة للإمارات العربية المتحدة، لها خبرة عالية وحيادية مشهود بنزاهتها، في اختيار الفائزين بالجوائز من مختلف الدول العربية: "نظام عمل يتم بمنتهى العلمية والحيادية، وهو فخر لمصر مش ليا أنا".

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وكتبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "تشرفت اليوم بحصولي على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020".

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري ودعم التنافسية المؤسسية، والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة في الأداء المؤسسي هو هدف نسعى جميعا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة، وتساهم في تطوير أداء الحكومة المصرية".