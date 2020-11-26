قاتل جاره في عين شمس: "شوفته بيقبض المعاش فطمعت"

"هو عايش لوحده وشوفته قبض المعاش من كام يوم، قررت أسرقه فقتلته بعد ما شربت الشاي معاه".. بهذه الكلمات اعترف عامل أمام النيابة العامة بتفاصيل قتل جاره وسرقة محتويات شقته، وأضاف المتهم فى اعترافاته: "أنا روحتله الشقة وطلبت منه أنه يعزمني على شاي وغفلته وقتلته".

وأكمل المتهم اعترافاته "أثناء جلوسنا طلبت منه مبلغ 1000 جنيه لحين تحسن الظروف لدي ولكنه رفض وتحجج أنه لا يوجد معه مال، فقمت بضربه وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده".

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجله أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتف والده المحمول وحافظة نقوده.

تم تشكيل فريق بحث جنائي من الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه، وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجني عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بسلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة، ما أدى لإصابته ومصرعه، واستولى على هاتفه المحمول وكذا حافظة نقوده وبداخلها مبلغ مالي وفيزا كارت ومتعلقات شخصية، وبإرشاده ضُبطت كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.