طهران تفرج عن بريطانية مدانة بالتجسس مقابل استعادة 3 إيرانيين

أفادت وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية، نقلا عن مصادر، بأن طهران أطلقت سراح المواطنة البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت، التي اعتقلتها السلطات في 2018، بتهمة التجسس، مقابل الإفراج عن 3 مواطنين إيرانيين معتقلين في الخارج.

ونقلت الوكالة عن المصادر التي لم تسمها قولها إن رجل أعمال إيراني ومواطنين إيرانيين اثنين آخرين، اعتقلوا في الخارج بـ"تهم باطلة" جرت مبادلتهم بجاسوسة "كانت تعمل لصالح النظام الصهيوني"، على حد ما ذكرت الوكالة.

وكانت الأكاديمية مور جيلبرت (31 عاما)، والتي تعمل أستاذة محاضرة في جامعة ملبورن، والمتخصصة في سياسية الشرق الأوسط، قد احتجزت في إيران في 21 سبتمبر 2018، وصدر ضدها حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.