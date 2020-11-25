باحث: الإخوان وراء تعطيل مصالحة الفرقاء في ليبيا

قال الكاتب الصحفي، عبد الستار حتيتة، الباحث في الشأن الليبي، إن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، هو السبب في عدم تصالح الفرقاء الليبيين، لأنه يريد تحقيق مكاسب سياسية معينة، لم يحققها حتى الآن رغم أنه أقلية داخل ليبيا، وليس له وجود، وهذا ما دفع قيادات الهاربين في دولتي قطر وتركيا، تقديم إغراءات مالية، وشراء ذمم من أجل إطالة الخلافات في ليبيا، كما تتعاون الجماعة الإرهابية مع تنظيمات داعش والقاعدة.

وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجماعة تبذل كل مجهودها والضغط من أجل إفساد جوار الفرقاء الليبيين، دون تقديم أي تنازل، وتريد الجماعة تحقيق كل المكاسب، رغم أنه لا يوجد أي طرف سياسي، يحصل على كل المكاسب، دون تقديم أي تنازلات أو الدخول في تحالفات.

وأشار الباحث في الشأن الليبي، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تشعر بحالة من الاحتفاء والسعادة، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ليكون الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وأوضح أن الإخوان يرون أن انتصاره مكسب للتنظيم الدولي، لذا يتحركون بحيوية في ليبيا، ويمارسون كل الأفاعيل للحصول على مكاسب كبيرة، متوقعا استمرار وجود خلافات بين القوى السياسية الليبية، وكذلك استمرار الفوضى، إلا إذا حدث تدخل دولي، لتطبيق المبادرات الإقليمية المتفق عليها، وهذا يحتاج دعم دولي من جانب مجلس الأمن، لتحقيق مصالح الليبيين، التي تسعى دوما الجماعة الإرهابية لتعطيلها.

وبدأت الحرب الأهلية في ليبيا، في 25 فبراير 2020، بعد قيام ثورة ضد حكم المعمر القذافي، بقيادة تيارات مدنية وجماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أدخل البلاد في حرب أهلية مستمرة حتى الآن، وتتواجد في ليبيا مليشيات مسلحة ومرتزقة من دول أفريقية وعربية.