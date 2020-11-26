60 منطقة بالقاهرة شهدت تجمعات لمياه الأمطار الأربعاء.. اعرفها

قامت الأجهزة التنفيذية بـ محافظة القاهرة بالتعاون بين الأحياء وشركة الصرف الصحى بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار فى مختلف الأحياء التى تعرضت لسقوط الأمطار عصر أمس الأربعاء، وتم توزيع معدات الصرف من سيارات شفط لسحب مياه الأمطار.

مناطق تجمعات مياه الأمطار التى تم التعامل معها بالقاهرة

رصدت "الوطن"، مناطق تجمعات مياه الأمطار التى تم التعامل معها الأربعاء، بالقاهرة، وهى تتراوح ما بين 50 و60 منطقة شهدت تجمع مياه أمطار وهى كالتالى:

-مصر الجديدة:

- شارع الثورة.. أمام مستشفى فلسطين- شارع الطيران - شارع الثورة مع العروبة- شارع الثورة.. مطلع كوبرى الجيش- شارع العروبة ..أمام قصر البارون.

غرب مدينة نصر:

- قبل مطلع كوبرى العباسية- طريق صلاح سالم.. أمام دار المركبات-شارع صلاح سالم.. أمام البانوراما- طريق النصر ..أسفل كوبرى الفنجرى- طريق النصر.. أمام المنصة -امام الرقابة الإدارية ..شارع النزهة- شارع الطاقة.. أمام خير زمان

شرق مدينة نصر:

-شارع حسين الشريف.. أمام مدرسة المنهل -اسفل كوبرى ٤.٥ المتجه إلى كوبرى الجيش-شارع مكرم عبيد.. أمام مسجد الامام-امام الجامعة العمالية ..شارع النصر

حدائق القبة:

-اسفل كوبرى القبة

الزيتون:

- مطلع ومنزل كوبرى الطاهرة - ميدان ابن ينظرشبرا:-نفق جزيرة بدرانروض الفرج:-محور الكورنيش ..أسفل كوبرى إمبابة الشرابية:-شارع مهمشة - منزل اكتوبر.. ميدان المركبات - منزل ابو وافية - شارع الشرابية.

دار السلام:

-كورنيش النيل.. أسفل الدائرى-كورنيش النيل ..المدخل الثانىالمعادى:-كورنيش النيل.. أمام أكاديمية السادات-كورنيش النيل..أمام الكنيسة- شارع 306-شارع النادى.. ميدان العرب- شارع عبد المنعم رياض..أمام مجمع النيابات-شارع 77 أمام مستشفى الريان

البساتين:

-شارع 250 أمام النادى الأوليمبى -شارع النصر..امام مكتبة سوزان- أعلى نفق الزهراء ..طريق الاوتوستراد- شارع الخمسين ..أمام بنزيمة وطنية- طريق الاوتوستراد ..أمام نادى المصرية للاتصالات.

مصر القديمة:

-شارع النقابة من شارع المنيل

الخليفة:-مطلع ومنزل كوبرى التونسى-اسفل كوبرى كوتسيكا-طريق الاوتوستراد..أمام سجن طرة-شارع مخرج السيل.. اتجاه الاوتوستراد- مطلع كوبرى شمال طرة

الوايلى:

- امتداد رمسيس قبل مستشفى الحميات- نفق الزعفران-شارع السكة البيضاء أمام جراج العباسية-شارع الخليفة المأمون ..أمام وزارة الدفاع

حى وسط:

- شارع الناصر- أمام مديرية الأمن

حى غرب:- ميدان التحرير