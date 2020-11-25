دانا حمدان عن مشاركة فيلم "لما بنتولد" في الأوسكار: ربنا جبر بخاطري

أعربت الفنانة دانا حمدان، عبر حسابها على فيس بوك، عن سعادتها بمشاركة فيلم "لما بنتولد"، في مسابقة الأوسكار.

وكتبت دانا: "النهاردة تأكد أهم خبر في حياتي، خبر عظيم، تم اختيار فيلم "لما بنتولد"، ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار كأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية".

وأضافت: "الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إني من ضمن كاست الفيلم ده، وبهني المخرج تامر عزت، والمنتج معتز عبدالوهاب، وكل زملائي الممثلين، لحظة مهمة لينا كلنا في وقت وسنة صعبة جدا، أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطري بالخبر ده، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحلى".

وقالت إنها تلعب شخصية "ناريمان"، والذي يعد دورا جريئا، على حد وصفها، من حيث القضايا الجادة والشائكة التي يناقشها، دون الإفصاح عن تفاصيل حول دورها.

وأضافت الفنانة الشابة: "الفيلم تجربة حلوة أوي، بعتبر اني بتولد من أول وجديد"، موجهة الشكر للمخرج تامر عزت، على اختياره لها.

وطمأنت دانا حمدان، عبر حسابها على فيس بوك، جمهور الفنانة ميس حمدان، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت دانا: "الحمد لله على كل شيء.. ميس بخير وربنا يشفيها وما يوريش أي حد حاجة وحشة أبدا ويطمني عليها.. شكرا لكل اللي سأل واتطمن، أرجوكم تاخدو بالكم على صحتكم".

وكانت ميس، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، بعد عودتها من المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة، وأكدت لـ"الوطن"، أنها عزلت نفسها في البيت.