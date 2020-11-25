ترامب يصدر عفوا عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفوا عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكشفت وسائل إعلام، عن أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، كان يعتزم أن يعفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي وافق عام 2017، على الإقرار بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، بخصوص اتصالاته مع دبلوماسي روسي، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ونقل موقع "أكسيوس" وصحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر دون الكشف عن هويتها، أن ترامب، ينوي إدراج فلين، على لائحة أشخاص سيعفو عنهم في الأيام الأخيرة لرئاسته.

وكانت المحادثات السرية التي أجراها مايكل فلين، مع السفير الروسي في واشنطن ديسمبر 2016، قبل تنصيب دونالد ترامب، رئيسا، ركنا أساسيا في التحقيق الذي أجراه لاحقا المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول شبهات بحصول تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وبعد أكثر من عامين من التحقيق، لم يجد فريق روبرت مولر، أي دليل على وجود مثل هذا التواطؤ. واضطر فلين، للاستقالة بعد 22 يوما فقط من توليه منصب مستشار الأمن القومي لـ ترامب.

لكن الرئيس اعتبر على الدوام أن التحقيق كان استهدافا سياسيا، وأن مايكل فلين، وهو جنرال سابق في الجيش ومدير سابق لوكالة استخبارات الدفاع، "رجل صالح". وبعد المشاركة في حملة دونالد ترامب، أجرى مايكل فلين، محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك، في ديسمبر 2016.