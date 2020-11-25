نعينع: قراءة القرآن ليست حكرا على أحد ولكن بشروط

قال الشيخ أحمد نعينع، إن أي شخص يقرأ القرآن قراءة سليمة بأحكامه وتجويده وصوته مقبول، له الحق في قراءته، طالما يقرأ بشكل صحيح، والقراءة ليست حكرا على أحد، طالما صحيحة، ولا يوجد بها أي مشاكل، لا يوجد أدنى مشكلة.

وأضاف "نعينع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أن القراءة السليمة تساعد في تحسين الصوت على من يسمعه، "لو الصوت مش حلو أوي القراءة السليمة بتحلي الصوت، كل حرف من القرآن موكل به ملك، فإذا قُرأ كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تنزلت الملائكة على كل حرف، فشوف كام ملك هينزل، ويملأ المكان السكينة والرحمة ويصل القرآن إلى قلوب المستمعين".

وتابع أن الرسول قال فيما معناه، أحسن الناس صوت من إذا سمعته حسبته يخشى الله، هذا هو المعيار بغض النظر عن اسم من يقرأ القرآن نفسه، مشيرًا إلى أنه في بداياته كان يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل، خاصة أنه عاش وتعلم منه الكثير خلال 10 سنوات.

وأوضح أن كل قارئ اتوجد على هذه الأرض جميعهم كان لهم أمثلة ياخذون منهاؤ لكن الإضافة والاحساس بالآيات يكون غير الشخص الذي تقوم بتقليده.

وتابع: "عبد الوهاب كان بيقولي خلي صوتك دليلك أنا أعرف عبد الوهاب من بدايته من ساعة ما بدأ، لافتاً إلى أن القارئ لا يرتبط بزي معين وهذا الموضوع انتهى منذ سنوات".

ورفض "نعينع"، التعليق على انتقاد البعض له بسبب ارتدائه "بدل" أثناء قراءته القرآن: "الكلام ده بيتقال من زمان، وأنا برفض أرد عليه، الناس اتعودت عليا أقرأ وأنا لابس البدلة، ولما جيت في مرة أقرأ وأنا لابس جلابية الناس طلبت مني أقرأ بالبدلة عشان عرفوني كده".