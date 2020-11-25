والدة الأطفال المتوفين بسبب سقوط سقف منزلهم تبكي: "حياتنا وقفت"

بكت منى أحمد عمر، والدة الأطفال الثلاثة، الذين توفوا نتيجة سقوط سقف المنزل عليهم، في حلوان، مؤكدة أنها تنتظر المحاكمة، وهي متأكدة من عدالة القضاء المصري، موضحة: "أنا راضية بالقضاء المصري واللي يحكم بيه".

وأضافت "عمر"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء: "إن أحد الأشخاص اشترى المنزل الذي يعيشون فيه بسعر زهيد، لأنه يوجد به سكان، والمشتري الجديد عرض عليهم 5 آلاف جنيه مقابل ترك المنزل، فرفضوا وطلبوا منه توفير مكان بديل، فرفض وقال لهم: (أنا مش هشيل منه طوبة، ويا إما أهده، يا إما أهده عليكم)، وهو يعتمد على شقيقته التي تعمل في حي حلوان".

وأشارت والدة الأطفال الثلاثة المتوفين، إلى أن هناك العقار له مالك آخر "على الورق" غير هذا الشخص، ولا يعرفه أحد.

وأوضحت، أنه يوم 20 مارس الماضي سمعوا ضجة كبيرة، ووجدوا تراب كثير، ووجدوا أن سقف الطابق الثالث سقط على أطفالها الثلاثة مع والدتها، حيث أنهم يعيشون في الدور الأول، موضحة أن هذا الحادث تسبب في وفاة أبنائها جميعا، وبعد الحادث عرض عليهم المالك 35 ألف جنيه لكي يتنازلوا عن القضية، ولكنهم يرفضون، وسوف يحصلون على حقهم بالقضاء.

وتابعت باكية: "والله العظيم حياتنا وقفت من ساعة اللي حصل، وبنقوم كل ليلة ندور عليهم، وبكرا عيد ميلاد الطفلين الصغيرين.. إحنا مش عايشين.. وغير وجعهم وتعبهم نتعرض للمضايقات كل يوم".

يذكر أن ثلاثة أطفال، توفوا في شهر مارس الماضي، سقوط سقف الدور الثالث عليهم، وهم في الدور الأرضي، وكان البيت بحاجة إلى إزالة الدور الثالث، وتنكيس الثاني والأول.

وقالت والدة الأطفال، في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "كنت في المطبخ والأطفال مع جدتهم وخالهم في الأوضة، سمعنا صوت قوي، فكرنا في حادثة أو عاصفة، طلعت برا البيت أشوف في إيه والأطفال كانوا في الأوضة، ولما رجعت لقيت السقف كله وقع على الأطفال وكنبة من الدور اللي فوقنا سدت الباب".