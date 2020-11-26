جامعة بني سويف: "مفيش طالب غير قادر بيدفع مصاريف"

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تعليقا على طرد بعض الطلاب وحرمانهم من دخول الكلية لعدم سدادهم المصروفات الدراسية، إن المصروفات الدراسية حق من حقوق الدولة، و"نحن جزء من الدولة ونحافظ على حقوقها، ولا يوجد طالب غير قادر بيدفع مصاريف، وهناك تكافل بمختلف الطرق، إما دفع مصروفات، أو دفع مصروفات المدينة الجامعية".

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء: "يجب أن نتفق أن الفلوس دي حق من حقوق الدولة وإحنا مسؤولين عن الحفاظ عليها، وهناك نوعان من المصاريف أولها التعليم العالي، وقيمتها 860 جنيها، وتقسم على مدار العام، وهناك برامج أخرى بمصروفات، والطلبة المعنيين بهذه القصة هم طلاب شعب بمصروفات، دخلوا في البداية ويعرفون جيدا قيمة المصاريف".

وتابع رئيس جامعة بني سويف: "لم يتم طرد الطلاب، ولكن تم التنبيه على 27 طالبا داخل المدرجات، ولم يُمنع أي طالب من دخول الجامعة أو الكلية، مؤكدا: "ده محصلش خالص، وأنا تحققت من هذا بنفسي، وتم التنبيه على الطلبة في المدرجات، والطلبة غير القادرين ستتكفل بهم الجامعة، والقادرين يجب أن يدفعوا".

وشدد على أن الجامعة أنفقت 6 ملايين جنيه للتكافل بين الطلاب، مؤكدا أن ما قاله الطلاب عن منعهم من الامتحان غير صحيح، ولم يحدث، والطلاب دول شعبة إنجليزي ومصروفاتهم عالية.. واللي عنده مشكلة يحول عربي.. وهناك 33 منحة مجانا لغير القادرين".

يُذكر أن ورقة تم تداولها خلال الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى منع عشرات الطلاب من جامعة بني سويف، من دخول مبنى الجامعة، وعدم السماح لهم بأداء الامتحانات إلا بعد دفع المصروفات الخاصة بالبرامج الدراسية التي يدرسون فيها.