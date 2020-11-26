مصادر تنفي اختطاف ميدو جابر: غادر فندق فريقه مع شخصين يعرفهما

كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف ميدو جابر لاعب نادي سيراميكا كيلو باترا الصاعد حديثًا للدوي الممتاز، من داخل فندق الفريق في التجمع الخامس، وأكدت المصادر أن الفحص أثبت أن شخصين ترددا على اللاعب بالفندق، وأنه غادر بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأضافت المصادر أن اللاعب لم يتعرض للاختطاف، بل ظهر من الفحص أنه يعرف الشخصين اللذين حضرا إليه في الفندق يعرفانه جيدًا ويعرفهما أيضًا.

مفاجأة الاختطاف فجرها شقيق اللاعب مصطفى جابر شقيق ميدو جابر، إذ أعلن عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالي، وقال إن إدارة النادي أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير مع ميدو جابر في فندق المعسكر، وبعدها اختفى اللاعب وفقًا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

وكشف مصدر داخل الفريق أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق، مضيفًا: "ميدو جابر غير متواجد فى فندق المباراة، وفوجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وتابع: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصان في الاستقبال طلبا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءً ولم يظهر حتى الآن، وطلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".