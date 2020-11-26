بسبب خصومة ثأرية.. مصرع شخصين وإصابة آخر بالرصاص في مشاجرة بسوهاج

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ثالثا، في تجدد خصومة ثأرية، صباح اليوم، بين عائلتين بناحية عزبة أحمد في قرية الحلافي دائرة مركز البلينا، جنوب سوهاج.

ونقلت الجثتين لمستشفى البلينا المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وانتقلت الأجهزة الأمنية علي الفور لمكان الحادث، وفرض طوقا أمنيا علي المنطقة، وسيطر على الاحداث، ويجري التحقيق لمعرفة مرتكبي الواقعة، وعينت الخدمات اللازمة، لملاحظة الحالة الأمنية.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغا بسماع إطلاق للاعيرة النارية بعزبة أحمد بقرية الحلافي، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وقيادات فرع بحث الجنوب إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص إطلاق أعيرة نارية من قبل بعض الأشخاص؛ بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما، نتج عنه مقتل كل من وليد محروس، 32 عاما، ومحمود أحمد طايع، 35 عاما، إثر اصابتهما بطلقات نارية متفرقة، وأصيب حسين علي حسن، 41 عاما، بطلق ناري بالزراع الأيسر والظهر، ونقل لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

وانتقل إلى مكان المشاجرة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، وقيادات قطاع الجنوب، وتشكيلات من الأمن المركزي، وألقي القبض على عدد من المشتبه في مشاركتهم في إطلاق الرصاص، وعينت الخدمات الأمنية اللازمة في المنطقة، لمتابعة الحالة.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وضبط مرتكبي الواقعة، والأسلحة المستخدمة، وكلفت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وباشرت التحقيقات.