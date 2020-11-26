"التنظيم والإدارة" يقيم الاحتياجات التدريبية للعاملين باتحاد كرة القدم

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه في إطار تقديم الدعم الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لتعزيز جهوده في الارتقاء باللعبة الأكثر جماهيرية، قام الجهاز بتقييم 48 موظفا بالاتحاد لتحديد احتياجاتهم التدريبية.

وقال رئيس الجهاز في بيان صحفي، اليوم، إن المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية والنفسية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، مشيرا إلى أن أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها التزام كل القائمين على المركز وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ أعمال التقييم تمت على مدار 14 يوم عمل، وجرى تقييم 802 مهندس يتنافسون لشغل 150 وظيفة، وتقييم 8 آلاف و839 فنيا، يتنافسون لشغل 1000 وظيفة.

ولفت الجهاز إلى أنّ المتقدم للتقييم يخضع لعدة اختبارات، بينها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، واختبار القدرات السلوكية والنفسية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة، ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأضاف رئيس الجهاز أنّ أعمال التقييم تتم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبينها التزام القائمين على المركز، وكل متقدم للتقييم بارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس، ويقوم الجهاز بتسليم نتائج التقييم على أسطوانة مدمجة CD مغلقة برقم سري للوزير المختص عقب انتهاء آخر يوم من أيام التقييم.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قام بتقييم 9 آلاف و641 متقدما لشغل وظائف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز مجانا.