عاجل.. عقوبات أوروبية على تركيا والتصويت بالبرلمان بعد ساعة

قالت مصادر في البرلمان الأوروبي، لقناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم، إن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، لا سيما تجاه قبرص واليونان.

وناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات، إلا أن عدم استجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصًا مع استمرار أنقرة في ممارساتها الاستفزازية في البحر المتوسط.