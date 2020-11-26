المذيعة الكويتية ريم النجم تنفي صلتها بـ"الفيديو الفاضح": "اللهم استر عوراتي"

أثارت الإعلامية الكويتية الشابة ريم النجم، جدلًا واسعًا على مدار الساعات الماضية، بشأن مقطع فيديو مُسرب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه فتاة مُرتدية ملابس مكشوفة من الأعلى وتُبرز ملامح جسمها، وهي ترقص داخل غرفتها على إحدى الأغاني، إذ يزعم البعض إن "النجم" هي صاحبة المقطع.

وطالت الانتقادات ريم النجم، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول مقطع الفيديو، الأمر الذي دفعها إلى الخروج للدفاع عن نفسها، وإبعاد هذه الورطة عنها، إذ قالت في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "سناب شات": "كلامي هذا للتوضيح مش للتبرير.. الحمد لله إن ربنا بين لي أعدائي، وكشف لي الناس التي تُحبني"، نافية صلتها بالفيديو المتداول.

وألمحت ريم، عبر الفيديو، بأنها تعرف صاحبة هذه الواقعة التي سعت لإلحاق الأذى بها، قائلة: "أنتي اللي جنيتي على نفسك"، لافتة إلى أنها تتواصل مع جمهورها منذ 15 عامًا، ولم تقع في مثل هذه النوعية من الأزمات، ولم تظهر بملابس غير لائقة إطلاقًا.

واستعانت ريم النجم، بالدعاء الشهير، بشأن الخروج من أزمتها، إذ كتبت عبر "سناب شات": "اللّهُمَّ اسْتُرْ عوْراتي وَآمِنْ رَوْعاتي، اللّهُمَّ احْفَظْني مِن بَينِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفي وَعَن يَميني وَعَن شِمالي، وَمِن فَوْقي، وَأَعوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن أُغْتالَ مِن تَحْتي".

ريم النجم، مذيعة كويتية من أصل سعودي، تعمل كمعلمة لمادة التربية الفنية، ومنذ أيام طفولتها كانت تشارك الإذاعة المدرسية، وانضمت في عام 2017، للعمل كمذيعة في قناة الراي لتقديم البرنامج اليومي "رأيكم شباب"، كما قدمت الفقرة اليومية "فوانيس رمضان" في شهر رمضان لعام 2018.