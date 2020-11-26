الرعاية الصحية: لولا إصرار السيسي ما خرج التأمين الشامل للنور

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة، إنّ مصر تشهد اليوم، مرور عام على إنجاز حلم جديد من أحلام المصريين، وهو التأمين الصحي الشامل، متابعا: "بكلمات موجزة من القيادة السياسية الحكيمة المؤمنة بحق كل مصري بالرعاية الصحية المتكاملة، انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ليبدأ رحلته من هنا لمحافظات مصر، دون تفرقة بجودة الخدمات الصحية بين القادرين وغير القادرين".

وأضاف السبكي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في بورسعيد: "مرّ عام، امتزجت فيه التحديات بالآمال، وصنعت جسرا عبرت فيه مصر من الحلم للإنجاز"، موضحا أنّ الهيئة العامة للرعاية الصحية، عكفت طوال عام مضى، على البناء المؤسسي، وحوكمة نظم الإدارة، وتقديم نموذج عصري للهياكل التنظيمية واللوائح الإدارية، التي تتسم بالمرونة والفاعلية والتطوير المستمر.

وزاد: تؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية، التزامها الوطني الكامل بالعمل المستمر على النهوض بالتغطية الصحية الشاملة، اتساقا مع خطة وزارة الصحة والسكان، التي تتميز بالجدارة وأعلى معدلات الرضا لدى المواطنين، وتطبيقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لولا إصراره ماخرج نظام التأمين الصحي الشامل للنور.

وأوضح أنّ استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، ارتكزت على عدة محاور رئيسية، أهمها إتاحة وتسهيل الوصول للخدمات الصحية بجميع مستوياتها، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وفقا للمعايير الدولية، وحوكمة النظم المالية وتعظيم الموارد الذاتية لتخفيف عبء الموازنة العامة، وتطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي، لتقديم نموذج لهيئة حكومية ذكية لا ورقية.

وتابع السبكي، أنّه بتطبيق الاستراتيجية، استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية في عامها الأول، تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة متنوعة، واستحداث كثير من التخصصات الطبية، كما نجحت في إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة لأول مرة في إقليم قناة السويس".

وأكد أنّ الهيئة نجحت في تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 100% من مواردها الذاتية، فضلا عن تحقيق الفائض النقدي الذي تجاوز 161 مليون جنيه مصري، واتساقا مع جهود وزيرة الصحة والسكان وخطة الوزارة لمجابهة فيروس كورونا، شاركت الهيئة بمستشفياتها لتكون مقر عزل لسكان مدن القناة".

واستكمل السبكي: "لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر والامتننان للعاملين في الهيئة، فهم صناع الإنجاز وكلمة سر النجاح، وسنطلق جوائز التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية، لتكون حافزا لمزيد من الإبداع، وتقديرا للجهود الوطنية".