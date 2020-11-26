الطقس البارد ينعش قطاع المشروبات الساخنة: ارتفعت المبيعات 20%

انتعشت مبيعات المشروبات الساخنة خلال اليومين الماضيين بنسبة تتراوح مابين 10 و20% فى ظل استقرار سعري منذ أكثر من شهرين نتيجة لوفرة المعروض بالاسواق.

وقال تجار بالغرف التجارية إن الأسواق شهدت انتعاشة كبيرة في شراء المشروبات الساخنة بسبب الطقس وبرودة الجو وقبيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بنسبة تتراوح 10- 20% مع ثبات الأسعار نتيجة لتراجع الأسعار العالمية.

وبحسب ما قاله رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ"الوطن" فإن المواطنين يتسارعون في موسم الشتاء على العطارة والأعشاب الطبيعية، بدلًا من الذهاب لشراء الأدوية، والينسون والنعناع والقرفة، والزنجبيل وغيرها من المشروبات الساخنة والصحية.

وأشار إلى أن الإقبال على الشراء في موسم الشتاء أكثر من الصيف، خاصة في عدد معين من المأكولات الشهيرة، كالعدس والحمص لمنحها الطاقة لمن يتناولها.

و ساهم انتشار الباعة الجائلين وعربات "التيك اواى"، الذين يقدمون الحمص والقهوة وأنواعا أخرى من المشروبات الساخنة، وذلك على مدار الساعة إلى حدوث انتعاشة في هذا القطاع.

ورصد "العطار" متوسط أسعار بعض المشروبات الساخنة، مثل الكاكاو والذي يتراوح سعر الكيلو منه بين 40 و80 جنيها بحسب الجودة، بينما القرفة 60 جنيها للكيلو، والينسون 48 جنيهًا، والكركديه 60 جنيهاً والسحلب يبدأ من 48 ويصل إلى 200 جنيه بحسب الجودة أيضاً والزنجبيل سجل 60 جنيهاً، والحلبة 18 جنيهاً.

وقال تيسير حراز، عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة: ارتفع الطلب على المشروبات الساخنة خلال الفتره الحالية، بعد انخفاض درجات الطقس.

وأوضح حراز، أن الطلب ارتفع بنحو 20% على المشروبات الساخنة وخاصة "الجنزبيل بالليمون، الينسون، القرفة والكاكاو والشاي الأخضر، مما دفع الشركات لزيادة الإنتاج خلال الفتره الحالية، نتيجة للسحب المتزايد.

فيما قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات البن ارتفعت بنحو 10% نتيجة ارتفاع الطلبات من قبل المستهلكين وأصحاب المقاهى وأكشاك القهوة والعربيات التيك أواي .

وقال إن واردات مصر هذا العام شهدت ارتفاعا كبيرا لاستيراد البن والتي رفعت الاستيراد بنسبة 10%.

وأضاف أن استهلاك البن لم يتأثر كثيرا بفيروس كورونا المستجد؛ حيث حافظ على معدلاته بالنسبة للطبقة العليا والمتوسطة إلا أنه تأثر بشكل كبير نتيجة انخفاض القوة الشرائية لمحدودي الدخل والتي لجأت في الشراء إلى الطعام أو التحول إلى بدائل أرخص مثل الشاي أو تقليص كميات الشراء.

وأضاف فوزي، أن استهلاك مصر السنوي تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق، وزيادة الاستثمارات في تصنع القهوة.

وألمح إلى لجوء عدد كبير من الشباب لتصنيع القهوة بعد إغلاق المقاهي بل وقيام أصحاب المقاهي باستبدال عملها بتصنع القهوة. لكن مصر ما زالت أقل الدول العربية استهلاكا، إذ تسبقنا لبنان ودول الخليج.

وذكر أن الأسعار استقرت، خلال عام نتيجة توافر المعروض العالمي منه في دول المنشأ، والتي تتقدمها البرازيل، وكولومبيا، وإندونيسيا، والحبشة وفيتنام، بكميات تكفي الطلب.

وترصد "الوطن" أسعار المشروبات الساخنة، إذ يباع كيس الكاكاو الخام 90 جراما بـ13جنيها، والنسكافيه 100جرام بـ55 جنيها، وعلبة ليمون بالزنجبيل 20 ظرف بـ11جنيها، والشاي الأخصر بـ11جنيها لعدد 20 كيسا، وشاي بالحليب والسكر 3 في 1 بـ21 جنيها ويباع كيس البن المحوج 200 جرام بـ30 جنيه، والكاكاو للشرب 230 جراما بـ17جنيها واليونسون 20 ظرفا بـ11جنيه.