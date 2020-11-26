عملة البيتكوين.. صعود جنوني ثم تراجع مفاجئ وحاد

بعد سلسلة من الارتفاعات الجنونية لأشهر العملات الرقمية "بيتكوين"، سجلت العملة الأكثر إثارة للجدل تراجعا حادا أعاد القلق لأذهان المضاربين عليها والمستثمرين بها.

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن قيمة "بيتكوين" تجاوزت، أمس، حاجز الـ19 ألف دولار أميركي لكل وحدة من هذه العملة.

وعلى الرغم من توقعات محللين بأن تصل قيمة هذه العملة إلى 300 ألف دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لكن العملة فقدت أمس وبشكل مفاجئ أكثر من 8.7% من قيمتها بحسب الوكالة الأمريكية، وكانت بيتكوين يتم تداولها أمس عند مبلغ 19 ألفا و 395 دولارا، وهو أعلى رقم في السنوات الأخيرة، إذ وصلت في 2017 إلى 19 ألفا و 511 دولارا، لكن التساؤلات بشأن تلك العملة لا زالت مستمرة في ظل عدم اعتمادها لدي كثير من المصارف المركزية.

وتسعى "الوطن" في السطور التالية الإجابة عن أبرز التساؤلات المتعلقة بتلك العملة..

ما هي البيتكوين؟

البيتكوين هو أول تطبيق لمفهوم يطلق عليه اسم "cryptocurrency" أو العملة المشفرة، يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة بالانترنت، ولكنها أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند - للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء.

ومن وجهة نظر المستخدم، فالبيتكوين يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة بالإنترنت.

متي ظهرت تلك العملة؟

ظهرت هذه العملة لأول مرة فى عام 1998 من قبل Wei Dai، وكانت فكرة الكاتب ترتكز حول شكل جديد من المال يعتمد التشفير للتحكم في إنشاءه والتعامل به، بديلاً عن السلطة المركزية.

هل يمكنني ربح أموال مع البيتكوين؟

هناك طرق متعددة لجني المال مع البيتكوين كالتنقيب أو المضاربة أو تشغيل عمل جديد بالاعتماد على البيتكوين، جميع هذه الطرق تنافسية ولا يوجد أي ضمان للربح، يعود الأمر لكل شخص لعمل تقييم مناسب للمصاريف والمخاطر المرتبطة بكل مشروع، خصوصا أن استثمار الوقت والموارد في أي شئ له علاقة بالبيتكوين يتطلب روح الريادة والمغامرة.

هل هناك دول تتعامل بتلك العملة؟

هناك بعض الدول التى تسمح بتداول العملة، منها، مالطا، والتى لا تملك قوانين للكريبتو حتى الآن، ولكن لديها إستراتيجية من الحكومة للترويج للبيتكوين والبلوكشين، وسويسرا هي وجهة أخرى للشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتشريع الحالي، حيث يتم فرض ضريبة على البيتكوين كملكية في جميع الولايات، مع أن الوضع أكثر تعقيدا بعض الشيء، وهناك بعض الولايات مثل نيويورك ورود آيلاند وأريزونا تُعرف بأنها “معادية” للكريبتو، كما أن هناك مناطق مريحة لتجارة وتعدين البيتكوين مثل: أوهايو، وويومينغ، نيو هامبشاير، واشنطن العاصمة، أستراليا،

وتشتهر أستراليا بنهجها المفتوح نحو الاتجاهات التقنية، وكذلك سنغافورة، و سلوفينيا، و استونيا، و المانيا، كما تعامل ألمانيا عملة البيتكوين على أنها عملة رقمية مشروعة وخالية من الضرائب عندما يتعلق الأمر بالمعاملات الخاصة، و اليابان التى تستحوذ على 10٪ من عدد الزيارات القادمة إلى منصات الكريبتو في جميع أنحاء العالم.

ماهي أبرز العملات الرقمية الأخرى بخلاف بيتكوين؟

- هناك لايت كوين Litecoin- وهى عملة رقمية جديرة جدًا بالتفكير في الاستثمار فيها، وعملة داش Dash وتتمتع Dash بالقدرة على منحك عائدًا قويًا لاستثماراتك، وعملة Stellar تمامًا مثلما هو الحال بالنسبة للريبل XRP، فإن القيمة الفردية لعملة Stellar، المعروف باسم “ليومنز” أو (XLM) تُعد مُنخفضة للغاية، وعملة “إيوس” تُمكن المُطورين من إنشاء تطبيقات قائمة على سلاسل الكُتل، وتُركز على التطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية وأيضًا الشركات المُستقلة اللامركزية، والايثيريوم ETH، هى العملة المشفرة الثانية الأكثر تداولًا في جميع أنحاء العالم.

هل سمحت مصر بتداول بيتكوين أو أي ممن العملات الرقمية والتعامل بها؟

تضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تعريف العملات الرقمية والمشفرة، وقواعد تنظيم إصدارها وتداولها والتعامل بتلك العملات، ووضع البنك المركزي، تعريفا للعملات المشفرة؛ وهى العملات المُخزنة إلكترونياً غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.