رئيس التحرير

محمود مسلم

أبو الغيط ينعى الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني

كتب:

أ.ش.أ
05:28 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الزعيم السوداني الكبير ورئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي.

وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، إن التاريخ سيذكر الصادق المهدي قائداً سودانياً كبيراً وحكيماً آمن بالحوار السياسي كوسيلة للنهوض ببلاده وأفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته.

وتقدم "أبو الغيط" بخالص العزاء إلى شعب وحكومة السودان، وكذلك إلى حزب الأمة، وأسرة الزعيم الراحل وأنصاره ومريديه.

اقرأ المزيد:

13 معلومة عن الصادق المهدي: تعلم في الإسكندرية وتعرض للسجن والنفي سنوات

الصادق المهدي وميلاد حنا.. جمعهما تاريخ الوفاة ولقاء في القاهرة

أبو الغيط بمؤتمر "سيملس الشرق الأوسط": علينا التأقلم مع التحول الرقمي

أبو الغيط يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب الوضع عقب حادث الكركارات