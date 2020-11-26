أبو الغيط ينعى الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الزعيم السوداني الكبير ورئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي.

وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم، إن التاريخ سيذكر الصادق المهدي قائداً سودانياً كبيراً وحكيماً آمن بالحوار السياسي كوسيلة للنهوض ببلاده وأفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته.

وتقدم "أبو الغيط" بخالص العزاء إلى شعب وحكومة السودان، وكذلك إلى حزب الأمة، وأسرة الزعيم الراحل وأنصاره ومريديه.