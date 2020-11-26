أشعل فيها النار أمام حفيديها.. القصة الكاملة لمقتل "سامية حجازي" بمنزلها

جدد قاضي المعارضات، اليوم، حبس متهم بقتل المجني عليها "سامية حجازي"، داخل منزلها حرقا، بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بعد تلقيها إخطارا بالحادث من الشرطة.

القصة الكاملة للواقعة البشعة وملابساتها ودوافعها، ظهرت فى تحقيقات النيابة العامة، التى أوضحت أن الجريمة وقعت لانتقام المتهم من المجني عليها، انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل.

بدأت الواقعة، يوم السبت الماضي، بتلقي "النيابة العامة"، بلاغًا من نجل المجني عليها، عن إشعال المتهم النار في والدته لقتلها، وانتقلت الشرطة لمحل البلاغ، وأدلى شاهدان بإشعال المتهم النار في المجني عليها، انتقامًا منها لإبلاغها عن ارتكابه واقعة سرقتها من قبل.

التحريات التى باشرتها المباحث الجنائية، بتكليف من النيابة العامة، أوضحت أن المتهم ارتكب جريمته، بسكب مادة بترولية على المجني عليها وإشعال النار بجسدها، قاصدًا قتلها، انتقامًا من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها، ذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها.

وتحفظت النيابة العامة على كاميرات مراقبة بمحيط مسرح الحادث لقطات للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها، وشهد عامل بمحطة الوقود، بأن المتهم اشترى منه مواد مشتعلة، يوم الحادث، كما أقرّ المتهم بظهوره فى فيديوهات بمكان الحادث.

معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، أسفرت عن عدة تفاصيل في القضية، كان أهمها وجود آثار حريق في المنزل وفي بعض الملابس.

كما التقت النيابة، أثناء المعاينة، بطفلين "حفيدا المجني عليها"، وشهدا أن المتهم طرق باب المسكن وفتحه أحدهما، فدفعه المتهم ودلف إلى غرفة المجني عليها، وكان يحمل زجاجة بلاستيكية تحوي مادة سائلة سكبها على المجني عليها، وسحبها عنوة إلى باب الشقة، وأشعل النار، فيها ثم لاذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالاسكندرية، من القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة، وأقر خلال استجوابه، بارتكاب الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقامًا من سابقة اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها، وأُخلي سبيلُه منها.

وشملت تحقيقات النيابة، سماع شهود رأوا المتهم خلال ارتكابه الواقعة، وأكدوا الرواية التي انتهت إليها التحقيقات، وتعرفوا على المتهم خلال عرضه عليهم عرضًا قانونيًّا.

وبتاريخ أمس الاربعاء، تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة المجني عليها متأثرة بجراحها، فانتقلت لمناظرة جثمانها وتبينت آثار حريق به، وأمرت بندب "الطبيب الشرعي"، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب وفاتها وإصاباتها وكيفية حدوثها، وندب "خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، لفحص عينات مأخذوة من مسرح الجريمة ومن الزجاجة التي حوت المادة المسائلة المستخدمة فيها بيانًا لكيفية وقوع الحادث.