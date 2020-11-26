وجدوه بالسماعات في أذنه.. وفاة معلم مصري بالسعودية أمام تلاميذه

"بالعلم يُدرك أقصى المجد من أمم، ولا رُقي بغير العلم للأمم".. بيت للشاعر اللبناني خليل مطران، فهمه محمد حسان، معلم مصري بالسعودية لمادة الحاسب الآلى، الذي أفنى عمره في التعليم وتطويره، فكان جزاؤه أن سقط شهيدا في محراب العلم، حيث وافته المنية وهو يشرح لتلاميذه درسا، عبر الإنترنت، من خلال تطبيق "أون لاين".

المعلم الذي أخلص لمهنته ورسالته في توصيل العلم؛ أبى الموت إلا أن يُخلد قصته، حيث انتهت حياته خلال شرحه أمام طلابه، فظل يؤدي عمله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، قبل أن يلاقي ربه وهو يقوم بأداء وظيفته، ليسقط أمام أعين تلاميذه بمدرسة الثانوية الأهلية بمدينة الدمام، خلال استخدام منصة "مدرستى" التعليمية عن طريق الإنترنت، لشرح الدرس.

محمد الصفيان، معلم، وزميل الراحل فى مدرسة أهلية بالدمام شرق السعودية، يروى تفاصيل واقعة الوفاة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات متتالية وردت إليه من قبل الطلاب، أمس الأربعاء، تفيد بسقوط زميله أمامهم خلال حصة دراسية.

وأضاف "الصفيان"، معلم مادة التربية الإسلامية، أنه كان قد أنهى حصته الأولى مع طلابه في المرحلة الثانوية، وبعد دقائق تواصل معه الطلاب ليبلغوه بتعرضه لظرف صحى، معربين عن تخوفهم من الموقف، حسبما ذكر موقع "العربية".

وعلى الفور، توجه "الصفيان" إلى منزل "حسان" القريب من المدرسة، وعندما لم يرد أحد بعد طرق الباب عدة مرات، قام بمساعدة الجيران بكسره ليعثر على المعلم متوفيًا.

"مات وأمامه جهازه والسماعات بأذنه، ولا يوجد في منزله أحد من أهله، فجميعهم في مصر، فنقلناه إلى المستشفى حيث تم إبلاغنا بأنها وفاة طبيعية" يقول زميل المعلم، مؤكدًا أن الراحل كان حريصا على تقديم المعلومة ومحبوبا من قبل الطلاب، وله خبرة 5 سنوات في التعليم بالسعودية، قادما من مصر.

وفور علم تلاميذ الراحل بوفاته، بدأ دفتر التعازي والمواساة في العمل عبر بوابة السوشيال ميديا، لاسيما موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إذ عمد كثير من تلاميذه لنعيه على صفحاتهم الشخصية، طالبين له الرحمة وشاكرين له حسن تعليمه لهم.

وكتب حساب بايم زارب سعيد، أحد تلاميذه، قائلا، "محمد حسان مدرس مادة الحاسب الآلي بمدرسة خاصه بالدمام سقط متوفيا بالسكتة القلبية، رحمه الله، وهو يدرس لطلابه عبر المنصة التعليمية لقى ربه وهو يخدم طلابه السعوديين وأصبح أولاده وأهله في مصر في وضع سيئ، ولأن السعوديين رمز للخير فلن ينساهم فاعل خير".

كما علقت هبة غنيم على الواقعة، قائلة: "الأستاذ محمد حسان، معلم مصري بالشرقية. كثيرون مننا جند مجهولة في بلاد الحرمين، نحتسب الأجر من الله وحده".

ونعى حساب باسم "مختار الديرة"، المعلم الراحل قائلًا: "انتقل إلى جوار ربه معلم الحاسب الآلي أ/محمد حسان الساعة، وهو يلقي من منزله في الدمام درسه عن بعد لطلابه، والذين بلغوا الهلال الأحمر ولكن قد وقع قضاء الله وقدره فرحمة الله عليه وغفر له وأعظم له الأجر وجبر مصاب أهله ومحبيه".