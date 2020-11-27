موعد تقديم الإقرار الضريبي في حالة وفاة الممول أو المكلف بأداء الضريبة

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية مواعيد تقديم الإقرار الضريبي في حالات وفاة الممول أو المكلف بأداء الضريبة، وفقا لما نصت عليه المادة 29 من قانون الضرائب رقم 206 لسنة 2020.

وتستعرض "الوطن"، مواعيد تقديم الإقرار الضريبي، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب بقانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي في حالات وفاة الممول أو المكلف بأداء الضريبة

ـ تضمن قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020، مواعيد لتقديم الإقرارات الضريبية، وذلك في حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية.

ـ نص القانون على أنه يجب على الورثة، وصي التركة، أو المصفى بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات السابقة، التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال 90 يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة.

جدير بالذكر أن المادة 29 من قانون الضرائب رقم 206 لسنة 2020، نصت على أن "يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونيا، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض، ويكون تقديم الإقرار الضريبي والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق، والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتروني، وذلك طبقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين، من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها لمدة مماثلة.

ويجب أن يكون الإقرار الضريبي المشار إليه، مستوفيا لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.

ولا يحتج بهذا الإقرار في مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه.

ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير، نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم 1000 جنيه سنويا".