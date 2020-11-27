"كورونا المنك".. سلالة جديدة انتقلت من عامل للحيوانات تهدد أوروبا

باتت دول شمال غرب أوروبا تخشى من توسع انتشار فيروس كورونا أكثر، مع ظهوره على حيوانات المنك في ليتوانيا، كثاني دولة بعد الدنمارك التي أعدمت الآلاف من هذه الحيوانات؛ لقطع الطريق أمام الفيروس.

وظهرت أولى حالات عدوى فيروس كورونا بمزارع حيوان المنك، أمس، في ليتوانيا، بعد ثبوت إصابة 22 حيوانا نافقا في مزرعة وسط البلاد.

وقال مدير المزرعة لوسائل إعلام محلية، إن المزرعة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوانا، بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ، مشيرا إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.

وتربي ليتوانيا 1.6 مليون حيوان منك في 86 مزرعة، وربما تقدم هي الأخرى على إعدام هذه الحيوانات كما فعلت الدنمارك، التي أعدمتها جميعا بمزارعها؛ بسبب ظهور الفيروس، واكتشاف سلالة متحورة منه، قالت السلطات إنها أظهرت حساسية أقل للأجسام المضادة، ما أثار المخاوف من احتمال تقويضها لفعالية اللقاحات.

وأعدمت الآلاف من حيوانات المنك في الدنمارك، لتقليل مخاطر إعادة نقل فيروس كورونا المستجد إلى البشر من قبورها الضحلة في غرب البلاد، بعد تراكم الغازات داخل أجسادها.

وقال جانيك إلميجارد، من الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية، إن "الغازات تسببت في انتفاخ الحيوانات، وفي أسوأ الحالات خرجت أجسادها من الأرض"، مضيفا أن ما حدث أثر على "بضع مئات" من الحيوانات.

وذكرت السلطات الدنماركية، وفق ما نقل موقع "جلوبال نيوز"، أنها ستعيد دفن حيوانات المنك التي أعدمت مرة أخرى في مكان جديد بعيد؛ للحيلولة دون أن تطفو مرة أخرى، وسيتم ذلك تحت حراسة الشرطة لإبعاد الثعالب، وبعض الطيور التي قد تنبشها.