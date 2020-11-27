فيديو.. إعدام حيوان يهدد حكومة الدنمارك بالرحيل.. ورئيسة الوزراء تبكي

أقدمت حكومة الدنمارك قبل أيام على إعدام 15 مليونا على الأقل من حيوان المنك بعد ظهور فيروس كورونا عبر هذا الحيوان وتهديده بسلالة جديدة تبدو أقل حساسية للأجسام المضادة ما يهدد فعالية اللقاحات.

ورغم أن قرار الحكومة الدنماركية أتى بالأساس في إطار مواجهة فيروس كورونا القاتل الذي قتل أكثر من مليون و400 ألف وأصاب نحو 60 مليونا، إلا أنها دخلت في أزمة حقيقية مع البرلمان وكان عليها الذهاب إليه لتحصل على موافقة، وربما تسقط الحكومة وترحل بحسب تقارير صحفية عدة.

وذكر موقع "جلوبال نيوز"، أمس، أن الحكومة الدنماركية احتاجت للبرلمان لأنها لا تتمتع بالحق في إعدام الحيوانات السليمة، وهي خطوة وصفت بالخاطئة وأثارت الرأي العام ودفعتها إلى البحث عن إجماع سياسي حول قانون جديد لإعدام حيوانات المنك.

ظهور أولى الحالات في ليتوانيا.. وتوقعات بقرار مماثل للدنمارك

وظهرت أولى حالات العدوى بفيروس كورونا في مزارع حيوان المنك، أمس، في ليتوانيا، بعد ثبوت إصابة 22 حيوانا نافقا في مزرعة وسط البلاد لتكون هي الدولة الثانية بعد الدنمارك.

وقال مدير المزرعة لوسائل إعلام محلية، إن المزرعة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف حيوان، بدأت الفحص بعد نفوق حيوانات على نحو مفاجئ، مشيرا إلى أنه يشتبه في التقاطها العدوى من أحد العمال.

ويتوقع البعض أن تذهب ليتوانيا إلى نفس قرار الدنمارك بإعدام حيوان المنك.

رئيسة وزراء الدنمارك تبكي أثناء زيارتها لصحاب مزرعة أعدم كل قطيعه

وظهرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، مساء أمس، وهي تبكي أثناء زيارتها لصاحب مزرعة لحيوانات المنك، فقد كل القطيع إثر إعدامه.

وواجهت فريدريكسن مطالبات من المعارضة بالاستقالة وتصويتا على حجب الثقة في البرلمان بعد الأمر الذي أصدرته الحكومة في أوائل الشهر الجاري، والذي اعترفت فيما بعد بأنه كان غير قانوني.

وقالت للصحفيين بعد أن التقت بمالك مزرعة المنك وابنه في مزرعتهم التي أصبحت خاوية في غرب البلاد: "لدينا جيلان من المربين المهرة، أب وابنه، في فترة وجيزة للغاية انهار عمل حياتهم".

وتابعت وصوتها يرتعش وهي تبكي وتتوقف لالتقاط أنفاسها بين الكلمات "لقد كان ذلك محزنا لهم.. كان كذلك لي أيضا".

وتركت خطوة إعدام كل حيوانات المنك في الدنمارك، وهي واحدة من أكبر الدول المربية لها في العالم، الحكومة تعاني من تبعات الأمر بعد أن اعترفت بأنها لم تكن تملك الأسس القانونية التي تسمح لها بالأمر بإعدام الحيوانات غير المصابة بالمرض.