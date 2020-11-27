القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف الدفعة الثانية لـ 66 عاملا مصريا على غير الكفالة بلغت إجماليها 2 مليون و188 ألفا و354 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 9 ملايين و81 ألفا و6198 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة صرف الدفعة الثانية للعمال على غير الكفالة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتعاون والتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع المصفي القضائي ومكاتب المحاسبون القانونيون لصرف الدفعة الثانية للعمالة المصرية على غير الكفالة بشيكات على البنك العربي الوطني لدى شركة العنقري للمقاولات - شركة مساهمة مقفلة - نشاطها - مقاولات والصادر بشأنها حكم الإفلاس وتصفية.

وقد مكتب التمثيل العمالي بجدة كل الشكر والتقدير نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان والسفير القنصل العام هشام فتحي على التعاون الكامل والتنسيق الدائم والمستمر بين مكتب التمثيل العمالي بجدة ومكتب صالح نعيم، والمحاسب هشام حسان، ومكتب المحاسب أمين السعيد.