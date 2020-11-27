تخفيف حكم المؤبد بحق كندي قتل 6 مصلين في مسجد.. "كأنه بيلعب فيديو جيم"

قررت محكمة استئناف كندية، تخفيف الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق كندي قتل 6 مصلين بالرصاص بأحد مساجد كيبيك في يناير 2017، وتخفيضه إلى 25 عاما، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري.

وكانت المحكمة الابتدائية قررت الحكم على الكسندر بيسونيت (31 عاما) بالسجن المؤبد في عام 2019، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان الادعاء قد طلب حكما بالسجن لـ150 عاما، وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما.

وحسم القاضي الأول الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن 40 عاما لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد على العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدى الى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي".

وفى قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك إنها متفقة مع قاضى محكمة الدرجة الأولى، بأن المادة المدرجة في قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذى يتمتع بقيمة دستورية.

ومن جانبه، أعرب المتحدث باسم مسجد كيبيك، بوفلجة بن عبد الله، عن أسفه إزاء قرار المحكمة، قائلا عن القرار إنه "خيبة أمل، هي الكلمة التي تخطر ببالنا"، مضيفا أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا.

وكان بيسونيت قد اقتحم مسجد مدينة كيبيك في يناير 2017، وأطلق الرصاص على 40 رجلا وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء، حيث كان جميع الضحايا من المهاجرين إلى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا.

وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات الطلقات ثم تراجع إلى منطقة آمنة لإعادة تلقيم مسدسه أربع مرات على الأقل "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو"، وقتل 6 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء.