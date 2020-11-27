رئيس مصرللطيران يبحث تداعيات فيروس كورونا مع رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO

استقبل الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران اليوم بمكتبه السيد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO .ومن جانبه أعرب الطيار رشدى زكريا عن تقديره لجهود الإتحاد العربي للنقل الجوي في التنسيق مع شركات الطيران الأعضاء به خلال التعامل مع ازمة جائحة كورونا خاصة التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO ومنظمة الصحة العالمية WHO والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA والمنظمة العربية للطيران المدنى ACAO فى المشاركة فى وضع دليل عمل الايكاو CART لإعادة تشغيل النقل الجوى ،

وخلال اللقاء تم مناقشة مختلف الموضوعات التى تتعلق بمستجدات صناعة النقل الجوى وتأثير جائحة كورونا على الإقتصاد والسياحة والسفر وكذلك حث منظمات الطيران المدني الدولية الحكومات لرفع قيود السفر بين الدول لتنشيط السياحة وإعادة ثقة الركاب في السفر والطيران وكذا دراسة توحيد اجراءات الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا او أى أمراض معدية قبل السفر وإلغاء اجراءات الحجر الصحى وأعرب السيد تفاحة عن أمله فى بداية تعافى حركة السفر بين الركاب فى عام ٢٠٢١ خاصة مع بوادر ظهور اللقاح الخاص بكوفيد ١٩ مما سيعيد الثقة للمسافرين وبداية تخفيف القيود على السفر بين الدول.