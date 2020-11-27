حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع رياض بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ورفع كل المخلفات من شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسىء إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفًا السكرتير المساعد بالإشراف على حملات رفع الإشغالات واستمرارها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق لإزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المروري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع، لافتًا أنه لا تهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وفي سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة مكبرة لإزالة كل الإشغالات من شارع رياض بحي شرق مدينة أسيوط بمشاركة قوة من شرطة المرافق وأيمن محروس رئيس الحي ونوابه وقسم الإشغالات وإدارة البيئة وقسم النظافة؛ حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية وإزالة جميع التعديات على جانبي الشارع لتسيير الحركة المرورية فضلا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كل المخلفات التي يسببها الباعة الجائلون؛ وتم تحرير عدد من المخالفات والمحاضر القانونية، لافتا إلى استمرار هذه الحملات بناء على تعليمات محافظ أسيوط لتحقيق الانضباط للشوارع وتسيير الحركة المرورية وإعادة الوجه الحضاري للمدينة والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياة المواطنين مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.