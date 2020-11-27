بعد فيديو "الجرينوف".. القبض على 59 مسلحا وضبط 114 قطعة سلاح بالصعيد

عقب تداول فيديوهات لاحتفالات أنصار أحد المرشحين الفائزين في انتخابات النواب بسوهاج بالأسلحة النارية الثقيلة شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة على عدة قرى بالصعيد لضبط حائزي الأسلحة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث قاد الحملة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 59 متهما بحيازة أسلحة غير مرخصة وعثر بحوزتهم على 114 قطعة سلاح ناري بينها أسلحة جرينوف وبنادق آلية من بينها أسلحة عثر عليها في منزل أحد المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب عقب تداول فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي داخل منزل المرشح، وإطلاق نار كثيف ابتهاجًا بفوزه في الانتخابات ليلة إعلان النتيجة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 62 قطعة سلاح ناري 2 رشاش جرينوف و56 بندقية آلية 2 بندقية خرطوش و2 طبنجة و85 طلقة آلية بحوزة 58 متهما.

وداهمت القوات بأمن أسيوط قرية بني محمد مركز أبنوب –عزبتي "التحرير وهلال" مركز ديروط و قريتي "درنكة والمطيعة" مركز أسيوط -بندر صدفا مركز صدفا- قرية بني رافع مركز منفلوط كما تم ضبط ضبط 34 قطعة سلاح ناري 32 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و85 طلقة آلية بحوزة 30 متهم وفي مديرية أمن سوهاج تم ضبط 16 قطعة سلاح ناري رشاش جرينوف و15 بندقية آلية بحوزة 16 متهما وفي مديرية أمن قنا تم استهداف قرية السمطا مركز دشنا وقرية المصالحة مركز نجع حمادي وفي قرية الحجيرات مركز قنا تم ضبط 9 قطع أسلحة نارية رشاش جرينوف و8 بنادق آلية بحوزة 9 متهمين وفي مديرية أمن الأقصر تم استهداف قرية منشأة العماري دائرة قسم الأقصر وضبط 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية 2 طبنجة بحوزة 3 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمون للنيابة المختصة التي تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومصادرة الأسلحة المضبوطة.