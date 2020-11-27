رئيس "القابضة" يوجه الشكر باللاسلكي للمحافظين والعاملين بشركات المياه

وجَّه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وشركتى الإسكندرية على وجه خاص لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية لمواجهة الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة، وبذل كل الجهد والعطاء لصالح مصرنا الحبيبة.

القدرة على مواجهة الأزمات في أصعب المواقف

وأكد خلال كلمته عبر أجهزة اللاسلكى للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، أن جميع العاملين والإدارات واصلوا العمل فى مواقعهم دون توقف، معربا عن سعادته بالتواجد معهم لمشاركتهم هذا الأداء الذى وصفه بالمتميز والمشرف، والذى يعكس قدرتهم على مواجهة الأزمات وأصعب المواقف.

تعاون بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار إلى التعاون غير المسبوق بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالاسكندرية، والعمل ككيان واحد بين جميع الأطراف، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة من المحافظات على الدعم المقدم من معدات وأفراد.

تعاون كل الأجهزة التنفيذية

ووجه رسلان الشكر لـ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمحافظين وكافة الأجهزة التنفيذية، على المتابعة المستمرة وكل ما قدموه من دعم للشركات التابعة.

وتوجه كل من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بالشكر للعاملين.

وتلقى رئيس الشركة القابضة ردودا ورسائل واسعة من العاملين من الشركات تعد ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

التنسيق مع مختلف المحافظات لمواجهة هذه الظروف الجوية الصعبة

فيما ترأس الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، وتمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.ووجه «مدبولي» الشكر لجميع العاملين بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، على ما يبذلون من جهود غير عادية لمواجهة ما تشهده عدد من المناطق من سقوط أمطار غزيرة، وتعاملهم الفوري مع أي تداعيات تتعلق بالتغيرات في حالة الطقس، والتي يواصلون فيها الليل بالنهار للتغلب على آثار تلك الأمطار الشديدة، مشيداً كذلك بجهود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ودعمهم ومساندتهم المتواصلة، بما يملكون من أفراد ومعدات، وذلك بالتنسيق مع مختلف المحافظات لمواجهة هذه الظروف الجوية الصعبة.

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