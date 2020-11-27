"مياه المنوفية" مستمرة في أعمال التطهير.. ورفع حالة الاستعداد بسيناء

تابع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ما يجرى تنفيذه من أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة.

خطة التطهير الدورية

وصرح نجيب بأنهم مستمرون فى أعمال تطهير خطوط شبكات الصرف الصحى بواسطة فنيين وعمال الشركة وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التى تجريها الشركة، حتى لا يحدث انسداد فى خطوط شبكات الصرف.

وأشار، إلى تنفيذ العديد من أعمال التطهير والتسليك لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق بشبين الكوم منها شارع مصطفي كامل البحري، شارع نعيم الشرقي، تطهير نفقي السمك والبساتين، شارع طلعت حرب الشرقي، شارع صبري ابو علم، شارع الحمامصي، مساكن المستشفي العام، شارع طلعت حرب امام بنزينه الباجوري، امام نادي المعلمين وبجانب الكوبري العلوي وامتداد شارع سعد زغلول امام مول الخواجه، شارع ابو يوسف بجوار قصر الثقافه، شارع عاطف السادات وامام موقف وسط الدلتا

حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة

.وتابع، تم تطهير منطقة الحصوة، الشارع الجديد، شارع المحطة بمنوف وشارع تحسين البيئة وشارع بلال بالباجور ، كما تم تغيير بلاعات شارع الأثرية بتلا بالإضافة إلى تطهير ١٦ مطبق بمنطقة الغوانم والناحية الشرقية بمدينة سرس الليان ، مؤكداً انه جارى أعمال التطهير والملس في باقي الشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة .

وأوضح، إلى أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول حيث أن سقوط أمطار بكميات كبيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتى تستقبلها شبكات الصرف الصحى.

رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أثار التقلبات الجوية بشمال سيناء

وجّه اللواء أ ح مهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء برفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق عمل الشركة لمواجهة أثار التقلبات الجوية المحتملة.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الاستعداد المسبق لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع ال محافظات ؛ لاستقبال موسم الشتاء والأمطار، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

حصر جميع النقاط الساخنة خلال الأمطار

وشدد رئيس الشركة ، بضرورة حصر جميع النقاط الساخنة خلال الأمطار ورفع حالة الطوارئ بجميع محطات الصرف الصحي لمواجهة أي كميات مياه تنتج عن الأمطار.

وأصدر تعليمات مشددة لرؤساء القطاعات و مديري المناطق للتأهب لمساعدة الشركات الشقيقة في حالات طوارئ الأمطار.