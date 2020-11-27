"رويترز": قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختراق أنظمة "أسترازينيكا"

ذكر مصدران أن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختراق أنظمة شركة تصنيع لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" في الأسابيع الأخيرة.

وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز"، كانت محاولات القرصنة تستهدف "مجموعة واسعة من الأشخاص"، بمن في ذلك موظفو الشركة الذين يعملون في دراسة وباء "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الهجمات باءت بالفشل.

يذكر أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية، أعلنت أن التحليل الثانوي للقاح المضاد لـ" كوفيد-19" الخاص بها أظهر أن نسبة فاعليته تتراوح بين 70 في المئة إلى 90 في المئة.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر، تم الإبلاغ عن اختبارات ناجحة قامت بها شركة "موديرنا" بالإضافة إلى شركتي "فايزر" و"بيون تيك"، مؤكدة فاعلية لقاحاتها.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

سجّلت السلطات الروسية 27 ألفا و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة لعدد الإصابات اليومية منذ انتشار الوباء في مارس الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات الجديدة في عموم روسيا إلى مليونين و215 ألفا و533 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار الفيروس، في بيان اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 496 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 38 ألفا و558 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو، سجلت العدد الأكبر من هذه الإصابات بواقع 7918 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 3687 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 26 ألفا و682 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى مليون و712 ألفا و174 شخصا.